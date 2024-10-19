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В Атлантике сформировался новый ураган

NHC: в Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»

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NASA

Новый ураган, получивший название «Оскар», сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США (NHC) по наблюдению за ураганами.

Портал отмечает, что скорость порывов ветра в пределах «Оскара» составляет около 36 метров в секунду. NHC уточняет, что ураган движется на запад со скоростью 19 километров в час. При этом штормовых предупреждений в связи с разгулом стихии не объявлялось.

9 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Как сообщали эксперты, его максимальная скорость достигала свыше 160 километров в час.

Стихия разрушила около 125 домов, вызвав массовые перебои с электричеством. Как сообщалось, более чем 2,6 миллиона человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 миллионов человек. Большие разрушения причинили торнадо, которые сопровождают ураган. Всего их зарегистрировали не менее 27 штук. Среди наиболее пострадавших районов стал округ Сент-Люси, который находится восточное побережье Флориды. Там зафиксировали сразу более десятка торнадо.

Ранее мужчину нашли в океане в 48 км от берега на плывущем холодильнике после урагана «Милтон».

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