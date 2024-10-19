Израиль планирует обменять тело погибшего лидера ХАМАС на заложников

Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара могут поменять на израильских заложников. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно полученной информации, Израиль рассматривает возможность использования тела Синвара в качестве «разменной монеты» в обмен на израильтян, находящихся в плену в Газе. Источники утверждают, что обмен на заложников, вероятно, является единственным способом вернуть останки Синвара обратно в Газу.

17 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификацию главы палестинского движения удалось провести из-за того, что Синвар в свое время отбывал наказание в израильской тюрьме, поэтому у Израиля были его биологические образцы.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, который ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали, как был ликвидирован глава ХАМАС Синвар.