Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль планирует обменять тело погибшего лидера ХАМАС на заложников

CNN: тело Ахьи Синвара может стать разменной монетой для обмена на пленных

close
Mohammed Salem/Reuters

Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара могут поменять на израильских заложников. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно полученной информации, Израиль рассматривает возможность использования тела Синвара в качестве «разменной монеты» в обмен на израильтян, находящихся в плену в Газе. Источники утверждают, что обмен на заложников, вероятно, является единственным способом вернуть останки Синвара обратно в Газу.

17 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификацию главы палестинского движения удалось провести из-за того, что Синвар в свое время отбывал наказание в израильской тюрьме, поэтому у Израиля были его биологические образцы.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, который ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали, как был ликвидирован глава ХАМАС Синвар.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами