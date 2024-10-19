Прокуратура на Урале начала проверку после отравления подростков спиртным

Трое подростков в Екатеринбурге госпитализированы после отравления алкоголем, начата проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу были доставлены трое подростков с признаками отравления спиртосодержащей продукцией. Известно, что юноши 13, 14 и 16 лет, распивали спиртосодержащие напитки на территории Шарташского лесопарка. После этого им стало плохо, их госпитализировали. На данный момент состояние здоровья подростков удовлетворительное.

14 октября сообщалось, что в Пушкинском районе Петербурга группа подростков разбила дверь в супермаркете, грабителей задержали местные жители. Инцидент произошел в поселке ВИР, группа подростков в ночное время разбила входную дверь в магазине «Магнит». Грабители пытались вынести из торговой точки алкоголь и сигареты.

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