Безопасный запуск Запорожской атомной электростанции невозможен до тех пор, пока не будет разрушен западный фашистский режим на Украине. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Пока не будет уничтожен западный фашистский режим, который поселился на Украине», - сказал он, отвечая на вопрос об условиях, при которых станция сможет начать работу.

Балицкий также отметил, что ни один ядерный объект в мире не может считаться безопасным, пока сохраняется режим в Киеве.

До этого Балицкий отметил, что ракетный удар по Запорожской АЭС не спровоцирует ядерный взрыв, но радиоактивное заражение может произойти. По его словам, украинские ракеты неоднократно попадали по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.

16 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара, в котором расположена атомная электростанция, ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС.