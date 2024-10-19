Россиянам рассказали, как снизить налог на имущество и доходы

Налоговый консультант Екатерина Пирогова рассказала, с чего нужно платить налоги и как их снизить. Советы консультанта приводит «РБК».

Эксперт отметила, что обычно налоговые уведомления направляются в личный кабинет на сайте nalog.ru. Также их можно получить заказным письмом или при личном визите в любую налоговую инспекцию.

Эти уведомления, по словам Пироговой, включают сведения о начисленных налогах на имущество физических лиц, таких как недвижимость, транспорт и земельные участки. Если налог на имущество не подлежит расчёту (например, для льготных категорий), то соответствующая информация в уведомление не включается. В 2023 году для налогоплательщиков в Белгородской и Курской областях, а также для пострадавших от паводка в Оренбургской области, российское правительство продлило срок уплаты налогов на целый год. Аналогичные меры коснулись и призванных на военную службу во время частичной мобилизации.

Обычно налоги следует уплатить до 1 декабря, однако в этом году крайний срок перенесён на 2 декабря 2024 года, так как 1 декабря выпадает на воскресенье. Дополнительную информацию о налоговых уведомлениях можно найти на официальном сайте ФНС.

Помимо налогов на имущество, в уведомлениях также может упоминаться НДФЛ, который начисляется в определённых случаях. Если доход, на который необходимо начислить налог, превышает 5 млн рублей, применяется прогрессивная ставка, зависящая от суммы, превышающей этот порог. В случае, если ранее учтенные доходы не превышали 5 млн рублей, НДФЛ может быть доначислен по ставке 15%.

Если налоговый агент определил сумму дохода, но не смог удержать налог, то инвесторы могут столкнуться с этой ситуацией, если не оставляют достаточные средства на своих брокерских счетах. Несмотря на это, согласно налоговому уведомлению, они всё равно обязаны уплатить налог до начала декабря.

Что касается выигрышей в казино или игровых автоматах, то если общий выигрыш за год составляет менее 4 тысяч рублей, налог на доходы платить не требуется.

С 2024 года в налоговых уведомлениях впервые начала отражаться информация о доходах от процентов по банковским вкладам, если они превышают установленный лимит. В 2023 году облагаются доходы свыше 150 тысяч рублей, а в 2024 году лимит изменится. Банки передают данные о процентах в налоговые органы, которые затем производят расчёты по совокупному доходу.

Кроме того, стоит отметить, что доходы по вкладам включаются в общую налоговую базу, что позволяет оформлять различные налоговые вычеты, такие как социальный, имущественный, стандартный и вычет по ИИС. Это касается людей, работающих на основе гражданско-правовых договоров или сдающих имущество в аренду, а также пенсионеров, студентов и домохозяек. Таким образом, даже те, кто имеет небольшие доходы, могут воспользоваться возможностью получить налоговые вычеты через подачу декларации.

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