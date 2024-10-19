В Ноябрьске мужчина изнасиловал знакомую в парке и украл ее телефон

В ЯНАО будут судить жителя Свердловской области по обвинению в изнасиловании местной жительницы и краже сотового телефона. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Преступление было совершено ночью 5 августа в Ноябрьске. Как установили следователи, 38-летний мужчина распивал спиртные напитки с новой знакомой в парке. Во время совместного отдыха на природе он предложил ей уединиться, но получил отказ. В ответ он применил физическую силу и, угрожая, изнасиловал северянку. Потерпевшая смогла сбежать, насильник нашел на земле ее телефон и присвоил себе.

Мужчина скрылся с места преступления, но его личность удалось быстро установить, уроженца Свердловской области задержали, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 28-летний мужчина признался в изнасиловании 79-летней женщины. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин надругался над своей тетей, когда та была без сознания, и бросил ее в овраг.