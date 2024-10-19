Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ноябрьске мужчина изнасиловал знакомую в парке и украл ее телефон

Житель Свердловской области изнасиловал девушку в парке Ноябрьска

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В ЯНАО будут судить жителя Свердловской области по обвинению в изнасиловании местной жительницы и краже сотового телефона. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Преступление было совершено ночью 5 августа в Ноябрьске. Как установили следователи, 38-летний мужчина распивал спиртные напитки с новой знакомой в парке. Во время совместного отдыха на природе он предложил ей уединиться, но получил отказ. В ответ он применил физическую силу и, угрожая, изнасиловал северянку. Потерпевшая смогла сбежать, насильник нашел на земле ее телефон и присвоил себе.

Мужчина скрылся с места преступления, но его личность удалось быстро установить, уроженца Свердловской области задержали, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 28-летний мужчина признался в изнасиловании 79-летней женщины. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин надругался над своей тетей, когда та была без сознания, и бросил ее в овраг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами