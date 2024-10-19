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В Калининградской области потушили пожар в ангарах завода по производству картофеля фри

МЧС: в Калининградской области потушили крупный пожар в ангарах завода

В городе Черняховске Калининградской области потушили пожар в ангарах строящегося завода по производству картофеля фри. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:36 по московскому времени.

В 21:21 ведомство сообщало, что пожар локализовали на площади 5000 квадратных метров. Огонь повредил девять ангаров.

Пожарные также проливали горящие очаги внутренней обшивки. Для тушения привлекались 44 специалиста МЧС и 15 единиц техники.

В результате возгорания никто не пострадал, подчеркнули в МЧС.

О пожаре стало известно накануне вечером. Площадь возгорания вначале составляла 2000 квадратных метров.

В сентябре здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

Ранее в московском отеле неизвестный устроил пожар в номере гостьи.

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