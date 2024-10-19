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Задержанного в Швеции «опасного» русскоязычного мужчину забрал спецназ Бельгии

TV4: задержанного в Швеции русскоязычного мужчину экстрадировали в Бельгию

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Global Look Press

Задержанный в Швеции в августе русскоязычный мужчина был передан властям Бельгии, сообщает TV4 со ссылкой на прокурора королевства Матса Юнгквиста.

По данным телеканала, «опасный» 41-летний мужчина подозревается в террористических преступлениях в другой стране. Подробности дела не разглашаются, но известно, что задержанный действовал от имени «иностранного органа власти». В июне мужчину уже объявляли в розыск в России. Он находился на контроле у шведских правоохранительных органов с тех пор, как прибыл в королевство из Египта.

Как рассказал Юнгквист, мужчину в рамках спецоперации 17 октября вывезли на самолете в Бельгию, расследующую преступление, за которое его задержали. Для этого в Швецию прибыл бельгийский спецназ. Прокурор уточнил, что от РФ тоже поступил запрос на экстрадицию задержанного, но его отправка за пределы ЕС осложняется тем, что у мужчины есть вид на жительство в европейской стране.

Ранее сообщалось, что в Польше судят россиян за расклейку листовок ЧВК «Вагнер».

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