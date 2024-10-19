Врач объяснил, как правильно использовать ополаскиватели для рта

Ополаскиватель для полости рта — одно из популярных средств ухода за зубами, помимо зубной пасты и щетки. Вокруг этого продукта сформировалось множество стереотипов, которые, на самом деле, являются заблуждениями. Какую правду нужно знать об ополаскивателях и как правильно их использовать, «Газета.Ru» рассказал врач-стоматолог и ортопед Ален Гафизов.

Первый миф — все ополаскиватели работают одинаково. Однако разница кроется не только в их вкусах и цветах, а как раз-таки в их действии. Следует лишь найти подходящую формулу продукта, тогда результат не заставит себя долго ждать.

«Существуют гигиенические и косметические ополаскиватели. Их основная цель — свежее дыхание и завершение процедуры чистки зубов путем вымывания остатков пищи из недоступных для щетки участков. А есть профилактические и даже лечебные ополаскиватели, миссия которых в профилактике и участие в комплексной терапии заболеваний ротовой полости. Часто их важность недооценивают, покупая лишь зубную пасту и щетку для ухода, однако средство существенно замедляет образование зубного налета, препятствует возникновению кариеса и улучшает состояние десен», — объяснил он.

Например, составы ополаскивателей с экстрактом коры дуба обладают выраженным кровоостанавливающим действием, а формулы с цетилпиридиния хлоридом и маслом чайного дерева уничтожают кариесогенные бактерии, способствуют восстановлению эмали и укреплению десен, а также помогают предотвратить разрушающее действие налета на зубную эмаль и десны.

Второй миф — ополаскиватель заменяет чистку зубов.

«Регулярная механическая чистка зубов необходима дважды в день. Только с ее помощью можно очистить зубы от зубного налета, который образуется в течение дня и довольно плотной пленкой ложится на эмаль. Ополаскиватель способен помочь в борьбе с ним, усилив эффект после чистки. Важно помнить, что ополаскиватель и зубная паста не являются взаимозаменяемыми: они объединены лишь общей целью — поддерживать и улучшать состояние ротовой полости, но задачи у них разные», — отметил врач.

Третий миф — после ополаскивателя рот нужно промывать водой.

«Это ошибочное мнение, поскольку полоскание рта водой после ополаскивателя приводит к вымыванию из ротовой полости полезных компонентов продукта. Более того, после процедуры лучше отказаться от приема пищи и напитков хотя бы на 30 минут, чтобы активные вещества средства смогли максимально эффективно выполнить свои функции. Также на сам процесс полоскания важно выделить минимум 30 секунд, чтобы лучше очистить межзубные промежутки и дать компонентам продукта сделать свою работу», — сказал стоматолог.

Четвертый миф — ополаскиватель можно сглатывать.

«Если ополаскиватель не содержит этилового спирта, то случайное проглатывание небольшого его количества не принесет вреда — разумеется, при отсутствии диагностированной аллергии на любой компонент состава. Но это не значит, что ополаскиватель для полости рта можно смело пить: это средство для пищевых целей не предназначено. При покупке продукта важно изучать его состав, особенно если в планах использовать средство всей семьей. Тогда лучше подобрать универсальную формулу с натуральными ингредиентами, подходящую как взрослым, так и детям старше определенного возраста», — заявил врач.

Пятый миф — детям нельзя пользоваться ополаскивателем.

«Детям можно пользоваться тем или иным продуктом, если есть специальное обозначение. Задача взрослого – подбирать ополаскиватель в соответствии с возрастом ребенка. Как правило, на упаковке конкретного средства указаны возрастные ограничения. Если таких указаний нет, то продукт по умолчанию предназначен для лиц старше 14 лет», — резюмировал он.

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