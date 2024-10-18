Студентка оказалась в печи мусоросжигающего завода после падения в бак с отходами

Студентка из Аргентины оказалась под прессом мусоровоза после того, как выпила на вечеринке. Об этом сообщает Diario de Mallorca.

Инцидент произошел в Испании. Женщина отправилась на набережную Пасео Маритимо в Пальме, где проводила время с друзьями. После вечеринки она пошла на остановку автобуса, где, предположительно, у нее что-то упало в мусорный бак.

Когда 24-летняя студентка решила достать вещь, она упала внутрь и по неизвестной причине не выбралась. Ночью к контейнеру подъехал грузовик и забрал его на предприятие. Там женщина «смешалась» с мусором и попала в печь, где сжигают отходы.

Эта версия подтверждается данными с телефона студентки – его сигнал привел правоохранителей на предприятие. При этом, по словам пассажиров автобуса, в салоне ее не было. Около бака заметили ее сумочку.

На данный момент полиция изучает пепел и другие доказательства, которые помогут узнать подробности произошедшего.

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