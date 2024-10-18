Граждане России пострадали при пожаре в отеле Imperial в турецком Кемере

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Три гражданина России пострадали при пожаре в отеле Imperial в турецком Кемере. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.

По данным газеты, сейчас туристов, 100 из которых являются гражданами России, переселяют из отеля.

Пожар в пятизвездочном отеле Антальи произошел 18 октября. В Ассоциации туроператоров России до этого сообщали, что пострадавших среди российских туристов нет, людям предлагают альтернативное размещение в другом отеле.

По данным агентства Demiroren, к настоящему моменту пожар потушен, 48 туристов были спасены, 12 человек госпитализированы.

Telegram-канал SHOT писал, люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарные ломали забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить возгорание.

Ранее россиянка подожгла номер в московской гостинице по приказу с территории Украины.