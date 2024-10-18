В Подмосковье женщина вышла с крупной партией наркотиков из леса и была задержана

Жительницу Мытищ подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщает управление МВД по Подмосковью.

Инцидент произошел в Лобне. Полицейские патрулировали район, когда заметили 41-летнюю женщину, выходившую из лесополосы. Так как россиянка вела себя подозрительно во время беседы с сотрудниками МВД, ее доставили в участок.

Во время досмотра у женщины при себе нашли около 1,5 килограмма вещества в трех пакетах. Экспертиза подтвердила, что в них находился мефедрон.

По словам самой россиянки, она нашла работу в мессенджере.

«В ее обязанности входило забирать крупную партию наркотиков из мест, указанных куратором, после чего расфасовывать их для дальнейшего сбыта», – поделились в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На данный момент она находится под стражей. Тем временем правоохранители продолжают проводить все необходимые мероприятия.

Ранее в Шушарах наркоторговец убежал от полиции, бросив сумку с мефедроном и кокаином.