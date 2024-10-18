Путин заявил, что России бережно относится ко всем, кроме врагов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия бережно относится ко всем, кроме неприятелей. Об этом он заявил на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС, пишет РИА Новости.

«Мы ко всем относимся бережно, кроме врагов», — сказал он.

Российский лидер заявил о готовности России к сотрудничеству. Работа БРИКС строится на принципах многосторонности и эффективности. При увеличении количества членов необходимо учитывать оба эти параметра, добавил он.

Во время своего выступления президент также обратил внимание, что страна формирует комфортные, глобальные конкурентные условия для отечественного и иностранного бизнеса. Россия готова привлекать технологии и капитал из-за границы.

Он также отмечал, что сотрудничество в рамках объединения БРИКС отличается многообразием и охватывает множество направлений.

Ранее Путин оценил выполнение плана председательства России в БРИКС.