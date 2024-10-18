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Пилота российской авиакомпании уволили за слив данных стюардесс

Против пилота авиакомпании РФ могут возбудить дело за слив данных стюардесс

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Телеграм-канал «Baza»

Пилота российской авиакомпании уволили за разглашение личных данных стюардесс, против него могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Друзья 25-летнего Никиты, работающего вторым пилотом, попросили его помочь найти девушек в Махачкале, когда отдыхали там. Он пробил по внутренней базе контакты бортпроводниц, которые находились в то время на рейсах в Махачкале, и передал своим друзьям.

Мужчины стали писать им лично, и только одна решила пожаловаться. После этого пилота уволили.

По данным Baza, представители авиакомпании сказали, что на него могут возбудить уголовное дело сразу по нескольким статьям. Материалы передали в правоохранительные органы.

До этого в Малайзии арестовали мужчину, который шесть лет выдавал себя за пилота, инженера, прокурора и представителя других профессий. В частности, он представлялся пилотом Airbus, инженером компании Petronas и прокурором. При этом мужчина вел кочевой образ жизни, часто меняя места жительства, что помогало ему избегать разоблачения.

Ранее пилот поссорился с коллегой во время полета и запер ее в кабине.

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