Попавших под режим высылки иностранцев обяжут предоставлять геолокацию

Министерство внутренних дел России представило проект приказа, который требует от иностранцев, находящихся под угрозой высылки, предоставлять свою геолокацию. Текст документа опубликован на платформе для проектов правовых актов.

Новая мера, по задумке авторов, будет применяться в случаях, когда человек не может прибыть в местное отделение полиции. Мигранты будут обязаны сообщать полиции свои координаты, за исключением ситуаций, когда они находятся под стражей или в специализированных учреждениях для иностранцев.

Ожидается, что приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года, а режим высылки стартует с января того же года. Все иностранцы, находящиеся в России нелегально, будут внесены в реестр контролируемых лиц. Тем, кто попадает в этот реестр, необходимо будет либо покинуть страну, либо получить законные основания для проживания в России.

16 ноября председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, за семь месяцев в 2024 году выросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Спикер добавил, что также в этом году было зафиксировано 4600 фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.