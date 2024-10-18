Заслуженный учитель РФ высказался о педагоге-квадробере из Красноярска

Заслуженный учитель России Александр Рывкин в беседе с «Ридусом» прокомментировал деятельность педагога из Красноярска, увлекшегося квадробингом (субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных). По его мнению, подобные профессиональные подходы выглядят «диковато».

«Безусловно, сокращать расстояние между учеником и учителем можно и нужно. Но эти отношения должны быть соразмерными. Бегать по партам и стоять на ушах прямо во время урока, на мой взгляд, совершенно непозволительно. Прыгать с учениками в лесу — это одно дело. А прыгать на уроке — совсем другое», — сказал Рывкин.

Он также предположил, что педагог-квадробер попросту не может заинтересовать детей предметом, который преподает, и вовлечь его в совместную работу.

18 октября Telegram-канал Baza сообщил, что в красноярской школе №147 появился учитель-квадробер, который преподавал физику у старших классов.

По данным издания, во время уроков педагог стоял на партах, прыгал, лаял и хулиганил вместе с детьми. Также мужчина завел каналы в мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube, где помогал школьникам с решением задач. Авторы материала отметили, что подобный подход к обучению понравился детям.

Однако, по информации канала, в новом учебном году учитель уволился и перешел преподавать в частную школу. Руководство школы рассказало, что не имело претензий к подходам к обучению мужчины.

Ранее депутат Госдумы предложила высмеивать квадроберов.