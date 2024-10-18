Диетолог назвала продукт, который не дает россиянам сбросить лишний вес

Калории из алкогольных напитков ничем не отличаются от тех, которые человек получает из обычной еды. Они также откладываются в организме в виде лишнего веса и мешают человеку похудеть, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

«Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. И, конечно, эти калории откладываются. Они не расходуются организмом так, чтобы совсем их не считать», — подчеркнула врач.

Алкоголь можно пить иногда при условии, что это происходит периодически и в небольших объемах, добавила Королева. Желающим похудеть или не набрать лишний вес нужно учитывать получаемые из таких напитков калории. Плюс после них человеку хочется есть, причем кратно больше, чем обычно. Это может стать серьезной преградой на пути к сбросу лишних килограммов, подчеркнула диетолог.

В одном бокале вина содержится около 100 калорий, в пинте пива- порядка 240 калорий, а в водке – 250 калорий на 100 граммов. В целом регулярное потребление спиртного, помимо зависимости и других страшных последствий, замедляет обмен веществ, из-за чего человек становится склонен к быстрому набору веса, заключила врач.

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