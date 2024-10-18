Россиянам объяснили важность запрета на три вида ПЭТ-упаковки

С сентября 2025 года в России запретят производство и использование трех видов ПЭТ-упаковки. Почему это решение столь важно для РФ рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, пишет RT.

Специалист обратил внимание, что запрета на использование пластиковой упаковки в принципе — не будет.

«Речь идет об отдельном запрете именно на многослойную упаковку с красителями, которая очень сложно перерабатывается», — пояснил он.

ПЭТ — это полиэтилентерефталат — очень прочный и гибкий материал. Из него делают пластиковые бутылки. Правительство России включило в перечень продукции, которую запрещено производить и использовать, три конкретных вида ПЭТ-упаковки.

Под запрет попадают многослойные бутылки, упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки), а также бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме зеленого, коричневого, голубого, белого и бесцветного.

Ранее ученые нашли способ укрепить и обезопасить распространенный вид пластика.