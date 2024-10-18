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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

РАН: вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

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Сергей Фомин/Global Look Press

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«По сейсмическим и инфразвуковым данным высота пеплового выброса составила около 4600 м над уровнем моря», — сообщили ученые.

Выброс произошел в 7:44 по местному времени (22:44 по мск).

16 октября Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 км.

Специалисты добавили, что активность вулкана может повлиять на полеты международных рейсов. Некоторым самолетам, вероятно, придется скорректировать свой маршрут.

Карымская сопка является действующим вулканом, расположенным в пределах Восточного хребта. Его высота составляет 1469 метров.

Вулканический пепел — один из продуктов измельчения магмы. Он состоит из частей пыли и песка менее 2 мм в диаметре. Такой пепел представляет большую опасность для человека и животных при вдыхании, поскольку он застывает в мелких бронхах и бронхиолах при контакте со слизью, закрывая их просвет и приводя к удушью.

Ранее взрыв мощностью в пять ядерных бомб запустил извержение вулкана Тонга.

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