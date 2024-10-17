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Маск счел дорогой для себя поездку на деловой ужин в Осло

Маск отказался поехать на деловой ужин в Осло, потому что это дорого

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Tingshu Wang/Reuters

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого добираться до Осло. Об этом написала Норвежская газета E24.

В распоряжении издания оказалась переписка между Тангеном и Маском. Норвежец заранее пригласил американца на деловой ужин в Осло, который запланирован на 28 апреля 2025 года. На нем будут присутствовать руководители компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas и других.

Сначала Маск принял приглашение и ответил, что «звучит здорово», но позднее стало известно, что его не будет в списке гостей.

«Он сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — рассказала газете директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.

Издание напомнило, что летом отношения между Тангеном и Маском ухудшились.

В четверг, 17 октября, стало известно, что Илон Маск не попал в шорт-лист претендентов на премию Сахарова от Европарламента (ЕП), несмотря на номинацию.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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