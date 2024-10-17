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В Амурской области ДТП с участием фуры с фейерверками закончилось салютом

На Дальнем Востоке во время ДТП в фуре сдетонировали фейерверки

В Амурской области произошло ДТП с участием машины, которая перевозила фейерверки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в селе Возжаевка, на заправке. По версии правоохранителей, легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. После этого второй участник аварии завалился на бок и задел электрический провод.

В результате машина загорелась вместе с фейерверками. На кадрах видно, как на фоне возгорания большое количество салютов поднимается в небо.

Приехавшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. О том, пострадал ли кто-нибудь, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Лос-Анджелесе на дно ушла яхта стоимостью миллион долларов. Во время прогулки на судне внезапно сдетонировали около тысячи фейерверков, из-за чего произошло возгорание.

На борту в момент инцидента находились два человека, один из них получил травмы. Почему салют произошел раньше намеченного времени, неизвестно.

Ранее в Петербурге автомобиль Лада попал под тепловоз на улице Новосельковской.

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