Супруги живут дома вместе с 20 попугаями, которых спасли

Пара из Англии живет вместе с 20 попугаями, пишет Daily Star. Супруги часто выносят своих питомцев на улицу, предлагая людям с ними сфотографироваться и пообщаться.

Дэвид и Джилл Викери живут дома вместе с попугаями, которых насчитывается 20 штук. Супруги рассказали, что начали спасать птиц более 40 лет назад, посвятив этому свою жизнь. По их словам, после пандемии COVID-19 количество брошенных пернатых увеличилось, поэтому они поселили у себя больше, чем планировали изначально.

Дэвид отметил, что попугаи, выведенные людьми, не могут вернуться в дикую природу, а многие владельцы птиц не знают, как о них заботиться. Он также добавил, что часто вместе с супругой и птицами выходит на прогулку, предлагая людям пообщаться с питомцам.

«Попугаи — социальные существа, и им нужна компания», — объяснил Викери.

Для сбора средств на ветеринарные услуги пара также предлагает незнакомцам сделать с птицами фото за символическую плату.

Ранее жители аргентинского города пожаловались на нашествие попугаев.