На Урале выстреливший в лицо сверстнику подросток избежал заключения

В Челябинске школьник, напавший на сверстника и выстреливший ему в лицо, отделался штрафом. Об этом отец потерпевшего рассказал в беседе с изданием «74.ru».

По словам мужчины, его сына избивала целая толпа тинейджеров, но на скамье подсудимый оказался только 15-летний юноша, который учится с его ребенком в одной школе. Согласно материалам дела, обвиняемый избил потерпевшего по голове руками, а затем приставил к его лицу аэрозольный пистолет «Пионер» и выстрелил. Врачи квалифицировали полученные подростком травмы как легкий вред здоровью.

Юношу судили по статье «Хулиганство» УК РФ, признали виновным и обязали его выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Сам тинэйджер вину не признал.

Инцидент произошел в январе 2024 года. Несколько восьмиклассников напали на сверстника в микрорайоне Чурилово: они избивали школьника, смеялись над ним, сняли с него обувь и выбросили. После нападения подростку потребовалась помощь медиков: мальчику диагностировали сотрясение мозга.

Ранее в Екатеринбурге подростка отправили в колонию за изнасилование ребенка.