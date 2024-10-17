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«Ненавижу их»: терапевт из Амурской области лишился работы после слов о пациентах

SHOT: в Амурской области врача уволили из-за публикации в соцсетях о пациентах

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Depositphotos

Терапевт из Амурской области был уволен из больницы после публикации в соцсетях. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в пгт Новобурейский. Молодой человек записал видео о том, как он устал работать с людьми, где «одному что-то надо, другому что-то надо».

Он пожаловался на большой поток пациентов и заявил, что в отношении одного из них высказался нецензурно, так как тот не понимал, к каким специалистам ему идти дальше.

«Ненавижу их» – подытожил специалист.

Мыслями о ситуации на рабочем месте 27-летний медик поделился во время перерыва, вскоре видео попало в общий доступ. После этого молодой человек извинился и заявил, что хотел осветить тему сложной работы в больнице, но выбрал для этого некорректную форму. По его словам, часто он работает без обеда и сталкивается с давлением со стороны пациентов.

«Из больницы молодого специалиста сразу уволили», – сообщается в публикации.

По словам пациентов, мужчина относился к ним хорошо и претензий к нему не было.

Ранее в Тюмени уволили учительницу, записавшую видео с оскорблением детей.

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