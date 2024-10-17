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В союзе ветеранов Афганистана поспорили, был ли киллер ореховской ОПГ их членом

В российском Союзе ветеранов Афганистана прошли обыски после задержания киллера ореховской ОПГ

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Global Look Press

Лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич подтвердил «Газете.Ru», что задержанный в Москве Евгений Стерлядкин — помощник председателя организации Александра Разумова. Силовики подозревают Стерлядкина и других предполагаемых членов ореховской ОПГ в заказных убийствах.

«Я вчера у Разумова эту ситуацию уточнял. На что он сказал, что где-то лет пять или шесть назад было удостоверение выдано человеку с этой фамилией, который являлся его помощником. Они экономикой занимались с Разумовым. А что это за человек и что он собой представляет… События меня немножко раздосадовали, честно говоря, поэтому я не знаю. Но, слава богу, правоохранители к этим вопросам отнеслись очень корректно. Они пришли, посмотрели, проверили, задали вопросы», — сказал Клинцевич.

Бывший сенатор добавил, что его подчиненным стоит «крайне аккуратно» подходить к подбору сотрудников.

«Правоохранители разберутся, насколько все это дело связано с действиями этих людей. По крайней мере Разумову мной было указано на более качественный подход к людям, с которыми он работает. Я не могу дать ни негативную, ни позитивную оценку по этим событиям. Меня волнует только общественный резонанс, мнение. Остальное — это уже проблема того или иного руководителя, которые могут в своей служебной деятельности передо мной пострадать, если не будут учитываться эти обстоятельства», — заключил Клинцевич.

Сам Александр Разумов на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание своего помощника заявил, что «это полная ерунда». Он не стал подтверждать, что Евгений Стерлядкин — его сотрудник.

«А я какое к этому имею отношение? Это полная ерунда. Я даже не знаю, кто, чего и где был задержан. Ну о чем вы говорите?», — сказал председатель союза ветеранов Афганистана.

15 октября в Москве были задержаны семь членов ореховской ОПГ по делам об убийствах и покушениях. По данным Baza, задержанного помощника председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгения Стерлядкина подозревают в убийствах пяти человек, в том числе одного из лидеров группировки Николая Ветошкина.

Ореховская ОПГ зародилась в московском районе Орехово-Борисово в середине 1980-х годов. Николай Ветошкин, известный как «Витоха», был одним из лидеров группировки. Он был убит в 1998 году, предположительно его устранили за организацию заказных убийства внутри самой ОПГ.

Ранее сообщалось, что киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить.

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