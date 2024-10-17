Причиной отравления россиян зефиром назвали ошибку магазинов

Причиной массового отравления россиян зефиром с мальтитом в качестве замены сахара стала ошибка невнимательных сотрудников магазина, которые выставили его не на ту полку. Мальтит обладает слабительным эффектом и применяется в продуктах для диабетиков, соответственно и стоять в магазине он должен на полках с другими продуктами для людей с этим заболеванием, объяснил в стриме 360.ru эндокринолог Александр Древаль.

«Мальтит является безопасным для употребления у людей, потому что он для них обладает низкой токсичностью. Эта добавка может вызвать в кишечнике реакции, которые в целом характерны для большей части сахарозаменителей. В небольшом количестве это вещество обладает даже лечебным эффектом, но при злоупотреблении превращается в яд, подчеркнул врач.

«Этот зефир с мальтитом предназначен для диабетиков, а стоял на полке с другими аналогичными лакомствами. И покупатели, не читая состав, могли съесть больше зефира, чем допустимо», — пояснил Древаль.

Он напомнил, что чаще всего составы пишутся мелким шрифтом. так что в целом вся ситуация с отравлением – это проблема не производителя, а магазинов, которые не информировали покупателе, что это не обычный зефир, а продавали его на общей полке со сладостями, заключил врач.

Напомним, на днях сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром с мальтитом в составе. Это зефир «Классический, а также «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». После отравления сладость сняли с продажи, а фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Союз защиты прав потребителей потребовал снять с продажи все продукты с мальтитом.