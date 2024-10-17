Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего депутата объявили в розыск из-за оправдания терроризма

МВД: экс-депутат Боровик объявлен в розыск из-за оправдания терроризма

close
МВД РФ

Бывший уральский депутат Евгений Боровик объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

Уголовное дело об оправдании терроризма против него возбудили в феврале 2024 года. На его действия пожаловался депутат «Единой России» Андрей Альшевских. Поводом стала публикация Боровика во «ВКонтакте», которая была заблокирована в 2023 году. Содержание поста неизвестно.

В апреле Боровик сообщал, что находится за пределами России. В мае Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Боровика на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил российской армии.

В августе суд признал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в распространении дезинформации о Вооруженных силах РФ и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил Гудкову в течение четырех лет заниматься деятельностью, которая связана с распространением информации в интернете.

Ранее сообщалось, что уехавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 3,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами