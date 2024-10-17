Бывшего депутата объявили в розыск из-за оправдания терроризма

Бывший уральский депутат Евгений Боровик объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

Уголовное дело об оправдании терроризма против него возбудили в феврале 2024 года. На его действия пожаловался депутат «Единой России» Андрей Альшевских. Поводом стала публикация Боровика во «ВКонтакте», которая была заблокирована в 2023 году. Содержание поста неизвестно.

В апреле Боровик сообщал, что находится за пределами России. В мае Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Боровика на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил российской армии.

В августе суд признал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в распространении дезинформации о Вооруженных силах РФ и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил Гудкову в течение четырех лет заниматься деятельностью, которая связана с распространением информации в интернете.

Ранее сообщалось, что уехавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 3,3 млн рублей.