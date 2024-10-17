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В центре Москвы произошло возгорание в ресторане

РЕН ТВ: в ресторане в центре Москвы произошло возгорание

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В ресторане, расположенном в центре Москвы, произошло возгорание. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации канала, инцидент случился в ресторане «Савва». В настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала заведения.

Подробности произошедшего не уточняются.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что возгорание произошло в здании гостиницы в Театральном проезде. По данным ведомства, огонь начался в коробе вентиляции при сварочных работах.

На текущий момент возгорание ликвидировали. Площадь огня составила 0,5 квадратного метра. В тушении задействовали 22 сотрудника МЧС, отметили в ведомстве.

Накануне в Москве из-за разлитой в помещении жидкости загорелся номер гостиницы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. По данным Telegram-канала Shot, неизвестный проник в номер гостьи и облил мебель, стены и дверь комнаты легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег.

Ранее автомобиль взорвался на юго-западе Москвы.

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