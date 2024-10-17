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Врач объяснил, как легко просыпаться утром осенью и зимой

Сомнолог Кудинов: есть способы легко просыпаться, когда на улице еще темно

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

С сокращением светового дня многие россияне сталкиваются с тем, что просыпаться утром, когда еще темно, становится тяжело. Однако можно облегчить этот процесс, воспользовавшись способами быстро избавиться от сонливости, рассказал член правления ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов Общественной Службе Новостей.

Первое, что нужно сделать – это сформировать привычку, посыпаясь всегда в одно время. В этом случае организму будет не так важно, светло на улице или темно, считает Кудинов.

«Если вы будете просыпаться всегда в одно и то же время, и в выходные дни тоже, то вы будете примерно в одно и то же время хотеть спать», — подчеркнул сомнолог.

Он также порекомендовал использоваться искусственные источники света – к примеру, лампы-будильники, которые пробуждают человека, заполняя комнату дневным светом. Также помогают очки со светодиодами спектра солнечного света, которые можно надеть, чтобы быстрее проснуться.

Многие также не могут проснуться с первым будильником и ставят сразу несколько. По словам Кудинова, в этом нет ничего вредного для организма, но вот выспаться за отложенные 10-20 минут человек все равно не сможет – в конечном итоге придется вставать также сложно, но просто потеряв время. Намного эффективнее будет более раннее засыпание, подчеркнул специалист.

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