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В Индии за несколько секунд обрушилось 150-летнее здание и едва не задело гуляющих детей

150-летнее здание обрушилось в нескольких сантиметрах от гуляющих детей

В Индии дети чудом уцелели, оказавшись рядом с 150-летним домом, рухнувшим за несколько секунд. Видео инцидента опубликовал MSN.

Все случилось 11 октября в городе Мератх на севере индийского штата Уттар-Прадеш. На кадрах с уличной камеры видно, как женщина с сумкой идет по улице впереди двух мальчиков. Через несколько мгновений дом слева от них начинает рушиться, и дети едва успевают отбежать в сторону. Они были шокированы, но остались невредимы. Местные жители сообщили, что услышали грохот и бросились на улицу. Здание превратилось в руины всего за 10 секунд.

Известно, что рухнувший дом уже давно вызывал беспокойство, и горожане боялись проходить мимо него, особенно во время сильного ветра, когда строение заметно тряслось. Местный совет неоднократно направлял владельцу здания уведомления с требованием либо отремонтировать, либо снести постройку, но тот их проигнорировал.

Ранее на Урале фасад жилой высотки рухнул на детскую площадку.

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