Москвичей предупредили о «радиационном» тумане в столице

«Радиационный» туман наблюдался в Москве в четверг, 17 октября, видимость в Шереметьево ухудшилась до 500 метров. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного небо, штиля и конденсации водяного пара», — пояснил специалист.

Туман должен полностью исчезнуть через 2-3 часа после восхода солнца, отметил специалист.

Как пояснили в Гидрометцентре России, «радиационным» называют туман, который возникает над поверхностью почвы, выхолодившейся путем излучения (ночного или, в зимнее время, круглосуточного). Существуют два вида «радиационного» тумана – поземный и высокий.

Уже известно, что в ночь на пятницу и на субботу в Москве и Московской области ожидаются заморозки: примерно -4... -6°C, а на следующей неделе жителей столицы ожидает потепление, рассказал начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пояснил, что снег с дождем, которые накрыли столицу в минувший понедельник, — кратковременное явление.

Ранее москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные.