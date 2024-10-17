«Ты девочка или пацан?»: в Якутске водитель Lexus ударил подростка из-за фиолетовой куртки

В Якутске мужчина набросился на 14-летнего подростка, одежда которого ему не понравилась. Об этом мать пострадавшего рассказала газете «Якутск вечерний».

Все случилось утром 18 сентября, когда мальчик шел в школу вместе со своей подругой. Дети проходили мимо припаркованного у магазина «Махаон» на улице Стадухина внедорожника Lexus, владелец которого Андрей Филиппов внезапно обратился к школьникам, выкрикнув «Эй!». Подростки остановились, не ожидая нападения, но Филиппов был настроен агрессивно. Мужчина вышел из машины и схватил ребенка за капюшон куртки, решив, что его одежда похожа на девичью.

«Мужчина подошел к нему и спросил: «Ты девочка или пацан? Ты чего так разоделся?» Сын ответил, что он «пацан». После чего этот Филиппов схватил его за капюшон куртки и ударил в лицо. <...> Он держал моего сына за капюшон, угрожал ему, после начал кричать на подругу сына. Вместе с ним в автомобиле был какой-то подросток, он начал просить его остановиться, отстать от детей. После он шел за детьми по пятам, кричал, чтобы сын так больше не одевался и чтобы ему на глаза не попадался», — рассказала родительница.

По словам женщины, которые подтверждаются записью с уличных камер, ее сын одевается, «как все подростки». В день инцидента он был одет в фиолетовую куртку, черные брюки, кроссовки и кофту с капюшоном. После встречи с Филипповым у него остались два ушиба в левой височной части, царапина и гематома на правой скуле. Нападавший своей вины не признал, возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее конфликт подростков и недовольного их внешним видом мужчины попал на видео в Красноярске.