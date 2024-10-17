Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около 100 человек в камуфляже ворвались в собор УПЦ во время ночной литургии

В Черкассах неизвестные в камуфляже выгнали верующих из собора УПЦ

Около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в украинском городе Черкассы. Об этом сообщила Черкасская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале.

Как рассказали в епархии, неизвестные зашли на территорию собора силой, после чего выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

«Отбирают телефоны, не дают снимать, сорвали камеры видеонаблюдения, ворвались в здание епархиального управления. Православные черкасщане собираются на защиту собора от бандитов», — говорится в сообщении.

7 сентября представители Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Покровский храм УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и священники призвали всех православных жителей населенного пункта защитить храм.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее митрополит УПЦ рассказал, за что власти Украины приговорили его к заключению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами