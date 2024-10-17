Около 100 человек в камуфляже ворвались в собор УПЦ во время ночной литургии

Около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в украинском городе Черкассы. Об этом сообщила Черкасская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале.

Как рассказали в епархии, неизвестные зашли на территорию собора силой, после чего выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

«Отбирают телефоны, не дают снимать, сорвали камеры видеонаблюдения, ворвались в здание епархиального управления. Православные черкасщане собираются на защиту собора от бандитов», — говорится в сообщении.

7 сентября представители Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Покровский храм УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и священники призвали всех православных жителей населенного пункта защитить храм.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее митрополит УПЦ рассказал, за что власти Украины приговорили его к заключению.