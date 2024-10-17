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Стало известно о депрессии певца Лиама Пейна из-за проблем с бывшей девушкой

People: экс-солист One Direction Пейн был крайне подавлен проблемами с бывшей

Бывший участник группы One Direction Лиам Пейн перед трагедией в Буэнос-Айресе был «крайне подавлен юридическими проблемами», связанными с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До этого британская газета Daily Mail писала, что Генри инициировала юридические процедуры в отношении Пейна. Отмечалось, что она обвинила певца в навязчивых контактах и «использовании в качестве оружия» своих фанатов против нее.

По данным американского портала TMZ, который ссылается на источники, Пейн 30 сентября прилетел в Аргентину вместе со своей новой девушкой Кейт Кэссиди. Позже, 14 октября, она уехала, а Пейн остался один.

17 октября стало известно, что 31-летний британский музыкант разбился, упав с третьего этажа гостиницы в Буэнос-Айресе. Незадолго до трагедии сотрудники отеля вызывали полицию из-за поведения Пейна, который, по их словам, был пьян. В заявлении аргентинской полиции говорится, что их вызвали в отель в зеленом районе Палермо, где им сообщили об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Менеджер отеля рассказала, что услышала громкий шум в задней части здания гостиницы, а когда прибыла полиция, она обнаружила, что мужчина упал с балкона своего номера, говорится в заявлении.

Ранее у Джастина Бибера возникли проблемы с психикой из-за скандала с Пи Дидди.

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