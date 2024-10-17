В Перу поймали одного из лидеров террористической группировки «Сияющий путь»

В Перу правоохранители задержали на станции метро в Лиме одного из главарей террористической группировки «Сияющий путь» Ивана Киспе Паломино. Об этом сообщает радио RPP, ссылаясь на главу МВД страны Хуана Хосе Сантиваньеса.

По данным радиостанции, правительство Перу считает Паломино вторым человеком в руководстве «Сияющего пути».

«Сияющий путь» — это маоистская террористическая организация, возникшая в Перу в конце 1970-х годов. Она была основана Абимаэлем Гусманом, бывшим профессором философии в университете, и стала одной из самых жестоких и радикальных повстанческих группировок Латинской Америки. Основной целью движения было создание социалистической революции в стране через вооруженную борьбу, основанную на идеях Мао Цзэдуна. В 1980 году группировка вступила в партизанскую борьбу с правительством Перу. После ареста Гусмана в 1992 году организация ослабла, но ее остатки продолжают действовать в удаленных районах, участвуя в наркоторговле и других преступлениях.

Ранее боевики «Сияющего пути» напали на полицейских в Перу.