Россиянка «продлила» договор с оператором и лишилась 10,3 миллионов рублей

Жительница Астраханской области отдала аферистам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Изначально злоумышленники рассказали женщине, что ей нужно продлить договор с оператором. Позже выяснилось, что кто-то якобы пытался похитить деньги с ее счета. Информацию об этом она получила от лже-сотрудников ФСБ и «Госуслуг».

«Мошенники предложили женщине выход из неприятной ситуации – установить на мобильный телефон специальное приложение, якобы принадлежащее Росфинмониторингу», – сообщается в публикации.

Россиянка последовала совету, после чего заметила, что с ее карт пропали 10,3 миллиона рублей.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным полиции, в тот же день жертвами мошенников стали еще шесть человек, один из которых является инвалидом. Мужчине предложили заработок, но после того, как россиянин перевел деньги, собеседник исчез.

Ранее в Петербурге 94-летний Герой России Коновалов лишился более 23 млн рублей из-за мошенников.