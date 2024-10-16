В Крыму мужчина приехал к знакомым-собутыльникам и изнасиловал их девятилетнюю дочь

В Крыму 36-летнего мужчину подозревают в том, что он надругался над девятилетним ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Севастополе. По версии следствия, мужчина приехал в гости к знакомой супружеской паре. Вместе с ними россиянин пил. Во время пребывания в доме у крымчан подозреваемый изнасиловал их маленькую дочь. После произошедшего девочка рассказала обо всем родителям, но ей не поверили.

Спустя некоторое время выяснилось, что пара избивает школьницу и ее брата, после чего их забрали из семьи. В приюте девочка рассказала об изнасиловании уже соцработникам, которые оповестили о ситуации правоохранительные органы.

Россиянина задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на данный момент фигурант находится под стражей.

«Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

В СК РФ завершили расследование, дело передали в прокуратуру. Тем временем девочка находится в другой семье и проходит реабилитацию.

Ранее во Владикавказе мужчину осудили за изнасилование детей и съемку процесса.