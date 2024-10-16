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В НАТО раскрыли свое отношение к плану Зеленского

Рютте: НАТО не может заявить о поддержке всех пунктов плана Зеленского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты», — отметил он.

Рютте обратил внимание, что по многим вопросам необходимо «углубить понимание». Он анонсировал диалог за закрытыми дверями. Генсек НАТО подчеркнул, что не может сейчас заявить, что Североатлантический альянс полностью поддерживает все пункты плана Зеленского, но неизменной остается тотальная поддержка Украины.

В среду, 16 октября, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский своим «планом победы» только подталкивает страны НАТО к прямому противостоянию с Россией.

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков счел, что план президента Украины фактически предлагает Западу воевать за Украину.

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».

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