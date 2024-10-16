Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В столице Кузбасса детей массово перевели на дистант

В Кемерове всех школьников перевели на дистант из-за высокой заболеваемости

close
Shutterstock

В Кемерове детей в образовательных учреждениях стали массово переводить на дистанционное обучение из-за возросшего уровня заболеваемости ОРВИ среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Ngs42.ru со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

«На дистанционном обучении 232 класса в 33 школах, учащиеся всех классов школы №15, одного корпуса школы №85. Всего, по данным за вчерашний день, заболел 6321 школьник», — рассказал собеседник издания.

Также собеседник СМИ уточнил, что на карантине по ветряной оспе сейчас находится девять детсадовских групп. Общее количество детей, больных вирусными заболеваниями, журналистам назвать отказались, сославшись на то, что это информация для служебного пользования.

До этого в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин закрылись пять школ.

Ранее терапевт дала совет, как не заболеть осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами