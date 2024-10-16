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Серая иномарка разыскивается после расстрела участника СВО в Подмосковье

Baza: по подозрению в расстреле участника СВО разыскивается Mitsubishi Outlander

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Evgeniy Maloletka/AP

По подозрению в расстреле полковника министерства обороны России в Подмосковье, предварительно, разыскивается водитель серого Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, в 44-летнего военнослужащего Никиту К. выпустили восемь пуль.

Telegram-канал Mash утверждает, что офицера поджидали на въезде в населенный пункт Меленки. Как только преступник увидел машину — открыл огонь из пистолета. По основной версии, злоумышленники двигались на автомобиле.

Днем 16 октября сообщалось, что неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

Ранее участника СВО обокрали и отправили в коттедж, где он занимался строительством.

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