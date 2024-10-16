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Второй фигурант по делу генерала Попова признал вину

Фигурант дела генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину в мошенничестве

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Бизнесмен Сергей Моисеев, второй фигурант в уголовном деле в отношении бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова полностью признал вину. Об этом предприниматель заявил в Тамбовском гарнизонном военном суде, передает ТАСС.

«Обвинение понятно. Признаю вину полностью», — сказал Моисеев.

Моисеева арестовали вместе с Поповым в мае 2024 года. Следствие считает, что Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС РФ поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд 26 сентября.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.

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