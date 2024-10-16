Стали известны подробности убийства участника СВО в Подмосковье

Убийство военного в Московской области было спланировано заранее и носит заказной характер. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что машину военнослужащего поджидали, возможно, следили за его передвижениями.

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. Мужчина погиб на месте. Машина, в которой он был, продолжила движение, пока не уперлась в забор дома.

ТАСС сообщал, что погибший — участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой.

Возбуждены дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия» (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ).

Ранее участника СВО задержали по подозрению в двойном убийстве.