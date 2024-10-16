В Подмосковье прошла аттестация водителей такси

Более 3,6 тыс. водителей такси Московского региона прошли аттестацию на знание правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве отметили, что отметка об аттестации будет действовать 2 года. Сейчас сдать экзамен можно по желанию, но с 1 марта 2025 года он станет обязательным.

Такой экзамен для водителей проводится в целях повышения уровня безопасности и комфорта пассажиров, а также для проверки уровня знаний и подтверждения квалификации водителя такси.

Для успешной сдачи теста необходимо правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. В тестирование входят вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположения значимых объектов культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных и других организаций, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях.