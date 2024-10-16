Россиянин насиловал детей родственницы и знакомых, снимал процесс и попал под суд

Во Владикавказе суд вынес приговор мужчине, которого подозревали в насилии над детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, насилию подвергались разные дети. Так, в 2017 году россиянин находился в гостях у своей родственницы, где надругался над ее дочерью.

Уже в 2020 году он приехал к своим знакомым и, когда старших членов семьи не было дома, насиловал их малолетних детей.

Во всех случаях процесс мужчина снимал на камеру. Возраст детей не уточняется, но известно, что им не было четырнадцати лет.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по нескольким статьям, всего фигуранту вменяли три эпизода. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Нижнем Новгороде местный житель, который ранее был судим за изнасилование, стал фигурантом уголовного дела по подобной статье. По данным источников, он напал на девушку на улице и надругался. Затем повел ее в квартиру, где снова изнасиловал и отпустил.

Ранее итальянский мусорщик использовал свое сходство с Киану Ривзом, чтобы насиловать женщин.