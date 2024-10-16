В Подмосковье расстреляли замначальника воинской части, приехавшего с СВО

Неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

ТАСС сообщает, что расстрелянным оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой.

14 октября сообщалось, что участника СВО из Волгоградской области обокрали и заставили работать в коттедже.

В этот же день стало известно, что в Ленобласти военный выпил и обстрелял окна своей квартиры после ссоры с женой.

Ранее вернувшийся с СВО россиянин узнал о 17 оформленных на него кредитах.