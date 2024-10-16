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В Польше судят двоих россиян за якобы расклейку листовок ЧВК «Вагнер»

RMF FM: двоих россиян судят в Польше за якобы расклейку листовок группы «Вагнер»

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Россиян, которые якобы расклеивали листовки с призывом вступать в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», судят в польском Кракове. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«В краковском окружном суде начался процесс над двумя россиянами — Андреем Г. и Алексом Т. — людьми, нанятыми российской группой «Вагнер», которые расклеивали в Кракове листовки, призывающие вступить в ряды этой организации», — говорится в публикации.

По информации радиостанции, Андрей Г. и Алекс Т. обвиняются в «причастности к деятельности иностранной разведки», а также в участии в международной вооруженной организации с целью «совершения преступлений террористического характера».

Как утверждает RMF FM, подсудимым вменяется обвинение, что они якобы принимали участие в процессе вербовки новых членов в группу «Вагнер» и расклеивали наклейки с QR-кодом, с целью облегчить вступление в эту организацию.

14 августа прошлого года сообщалось, что спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в ведении шпионской деятельности на территории республики.

В тот же день посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что посольство РФ направило в польское Министерство иностранных дел ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух граждан РФ, которые якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер».

Ранее в Польше осудили украинца и белоруса за шпионаж в пользу РФ.

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