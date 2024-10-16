Во Владивостоке мать-наркоманка оставила младенца в наполненной ванне

Во Владивостоке мать под наркотиками оставила трехмесячного младенца в наполненной ванне, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Как установили следователи, 27-летняя жительница Владивостока купала свою трехмесячную дочь в детской ванночке. Мать оставила ребенка без присмотра, младенец ушел под воду и захлебнулся, спасти девочку не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В ходе его расследования было установлено, что в момент произошедшего женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Еще двух детей у обвиняемой изъяли и передали в специализированные учреждения для несовершеннолетних. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что под Магаданом девочка попала в реанимацию с отравлением психотропами, которые дала мать. С заявлением в полиции обратилась бабушка пострадавшей, она заявила, что ее дочь регулярно опаивает ребенка лекарственными препаратами. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Бурятии будут судить мать за истязание полуторагодовалой дочери.