Возлюбленный девушки, бросившей младенца в турецком аэропорту, не знал о ее беременности

Возлюбленный российской туристки, которая бросила младенца в туалете аэропорта Антальи, заявил, что не знает, кто является отцом ребенка. Об этом сообщает ИА «Регнум».

19-летний студент Андрей (имя изменено), рассказал, что встречался с девушкой около полугода, она не сообщала молодому человеку о своей беременности, ему также неизвестно, кто является отцом ребенка.

«Были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел. Еще, по ее словам, у нее не было менструаций с февраля месяца. Мы обсуждали эту тему, я говорил, чтобы она сходила к врачу и узнала, что это такое. Она говорила, что это просто обычная изжога», — рассказал Андрей.

Расставаться с возлюбленной юноша не собирается, он переживает, если девушку вернут на родину, ей может грозить длительный срок заключения. Напомним, россиянка Екатерина Б. родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию — но ребенка нашли, а женщин задержали и не пустили на рейс. Младенец жив, его передали медикам.

Ранее в отношении россиянки, оставившей младенца в туалете аэропорта, возбуждено уголовное дело.