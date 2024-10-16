Российских фермеров задержали за организацию нелегальной миграции

В Кемеровской области задержали двоих россиян за организацию незаконной миграции. Они привлекали нелегалов к работе в своем крестьянско-фермерском хозяйстве в сфере разведения крупного рогатого скота, передает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Операцию по задержанию преступников провели совместно сотрудники ФСБ, СК и бойцы СОБР Росгвардии. Выяснилось, что нелегалы пребывали в России с января по сентябрь этого года, прибыв из стран Центрально-Азиатского региона. Владельцы фермы незаконно предоставили им жилье в деревне Новороманово, а также привлекли к работе, хотя у приезжих не было ни документов, ни разрешения. Против фермеров возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц. Вопрос о мере пресечения в их отношении пока решается.

Кроме того, при обыске на ферме нашли шесть единиц оружия и патроны, сообщили в правоохранительных органах. В ходе проверки выяснилось, что все оружие было официально зарегистрировано.

Напомним, Госдума до этого приняла в первом чтении закон о тюремном наказании на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой лиц. Предполагается, что после утверждения закона в статью 322.1 Уголовного кодекса России добавят соответствующие положения.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.