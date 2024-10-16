Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российских фермеров задержали за организацию нелегальной миграции

В Кузбассе задержали мигрантов-нелегалов в крестьянско-фермерском хозяйстве

close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области задержали двоих россиян за организацию незаконной миграции. Они привлекали нелегалов к работе в своем крестьянско-фермерском хозяйстве в сфере разведения крупного рогатого скота, передает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Операцию по задержанию преступников провели совместно сотрудники ФСБ, СК и бойцы СОБР Росгвардии. Выяснилось, что нелегалы пребывали в России с января по сентябрь этого года, прибыв из стран Центрально-Азиатского региона. Владельцы фермы незаконно предоставили им жилье в деревне Новороманово, а также привлекли к работе, хотя у приезжих не было ни документов, ни разрешения. Против фермеров возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц. Вопрос о мере пресечения в их отношении пока решается.

Кроме того, при обыске на ферме нашли шесть единиц оружия и патроны, сообщили в правоохранительных органах. В ходе проверки выяснилось, что все оружие было официально зарегистрировано.

Напомним, Госдума до этого приняла в первом чтении закон о тюремном наказании на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой лиц. Предполагается, что после утверждения закона в статью 322.1 Уголовного кодекса России добавят соответствующие положения.

Ранее в России заявили об окончании нелегальной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами