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Лицеист из ЯНАО напал с кулаками на учителя

Ura.ru: в Новом Уренгое школьник напал с кулаками на учителя

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Pixabay

Учащийся Арктического лицея в Новом Уренгое напал с кулаками на своего учителя, передает Ura.ru. Информацию об инциденте, появившуюся в социальных сетях, агентству прокомментировали в городской администрации.

По предварительным данным, напавший на педагога ребенок учится в четвертом классе. Также известно, что раньше он уже проявлял немотивированную агрессию к окружающим.

Сейчас администрация образовательного учреждения решает, что делать с проблемным учеником дальше. Учитель, на которого набросился ученик, вернулся к работе.

«Ситуация находится на контроле у администрации школы. <...> С ребенком проводится профилактическая работа. В дальнейшем будет принято решение по форме обучения последнего», — уточнили в мэрии Нового Уренгоя.

До этого выгнанный с урока 15-летний французский подросток пригрозил директору школы ножом. Во время беседы он передал женщине письмо с угрозами, пострадавшей удалось сбежать и включить сигнализацию. По некоторым данным, в записке речь шла о серии терактов, произошедших в столице Франции в 2015 году. Тогда сторонник «Исламского государства» (организация запрещена в России) напал с ножом на учителя, тот получил ранение в область горла.

Ранее вооруженная пятиклассница погналась за учителем во время урока.

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